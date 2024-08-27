27/08/2024 19:29

《再戰明天》澳洲公布CPI，比亞迪美團中海油公布業績

《經濟通通訊社27日專訊》澳洲公布CPI，及比亞迪美團中海油公布業績，料為周三(28日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐盟外長非正式會議舉行。周三本港時間9:30am，日本央行副總裁冰見野良三與當地領袖會面。1:15pm，美聯儲理事沃勒在2024年全球金融科技節上就「支付」問題發表講話。



*歐元區公布貨幣供應M3，理想申洲蒙牛比電中海外業績*



數據方面，周三9:30am（本港時間．下同），澳洲公布7月消費者物價指數，年率升幅料由3.8%收窄至3.4%。4:00pm，歐元區公布7月貨幣供應M3，年率升幅料由2.2%擴大至2.7%。

在本港，明日公布業績的公司有:比亞迪(01211)、越地(00123)、理想汽車(02015)、申洲國際(02313)、蒙牛乳業(02319)、粵海投資(00270)、比亞迪電子(00285)、交行(03328)、美團(03690)、北控水務(00371)、中國中藥(00570)、中海外(00688)、中海油(00883)等。(wa)