27/08/2024 16:07

景順趙耀庭：料美國年底前減息兩次共0.5厘

《經濟通通訊社27日專訊》景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭表示，聯儲局主席鮑威爾如市場預料般表示聯儲局焦點已從通脹轉向就業憂慮，又不排除於勞動力市場惡化的情況下加大減息幅度。投資者認為，聯儲局似乎對較預期更為迅速地減息持開放態度，基本情境仍預料2024年年底前減息兩次，每次減息25點子，儘管勞動力數據正在放緩，美國其他經濟指標依然穩健。2025年則將迎來更多次減息，在基本情境中，預期未來12個月政策利率可能保持於3.5%左右。

趙耀庭表示，一旦聯儲局開始減息，美國貨幣市場基金內的創紀錄現金持有量可能並不會自動轉向股票等風險資產，當前高利率環境只是市場參與者創紀錄地將高達6.22萬億美元的資金投入美國貨幣市場基金的原因之一。

他指出，2019年以來，美國貨幣市場基金於三個時期內共錄得約2.6萬億美元的淨流入，第一個時期是在疫情後，當時全球經濟面臨重大不明朗因素；第二個時期是2022年聯儲局開始加息並由此帶動零售資金流入；最後一個時期是在2023年3月地區性銀行危機爆發期間。

趙耀庭續指，現時機構基金約佔貨幣市場基金的61%，零售基金約佔37%，當機構基金退出貨幣市場基金時，它們更傾向配置於高質素短存續期資產，而不是股票，因機構投資者更傾向受安全性而非收益率推動，於貨幣市場基金當中佔相對少數的零售基金則更傾向重新配置於股票。(bn)

