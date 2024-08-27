27/08/2024 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.09917 -11.547 一周 3.82321 -4.155 兩周 3.82917 -6.512 一個月 3.92298 -5.047 兩個月 4.14149 -2.982 三個月 4.22179 -2.892 六個月 4.28577 -1.423 一年 4.3306 -2.464

《經濟通通訊社27日專訊》港元拆息今日全線走軟，其中，隔夜息連跌七天，報3.09917厘，創逾四個月新低，而與樓按相關的一個月拆息亦八連跌，報3.92298厘，為去年9月4日以來最低。反映銀行資金成本的三個月拆息進一步跌至4.22179厘，六個月及一年期分別降至4.28577厘和4.3306厘。港元匯價今早在7.7955-7.8006之間上落，最新報7.7998，較前收市價跌約0.05%。美國三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利表示，減息時機已到，首次可能減息25個基點。(cl)資料來源：香港銀行公會