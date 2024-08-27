27/08/2024 11:22
《港元利率》拆息全線跌隔夜息險守3厘，一個月拆息創近一年新低
《經濟通通訊社27日專訊》港元拆息今日全線走軟，其中，隔夜息連跌七天，報3.09917厘，創逾四個月新低，而與樓按相關的一個月拆息亦八連跌，報3.92298厘，為去年9月4日以來最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息進一步跌至4.22179厘，六個月及一年期分別降至4.28577厘和4.3306厘。
港元匯價今早在7.7955-7.8006之間上落，最新報7.7998，較前收市價跌約0.05%。
美國三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利表示，減息時機已到，首次可能減息25個基點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息進一步跌至4.22179厘，六個月及一年期分別降至4.28577厘和4.3306厘。
港元匯價今早在7.7955-7.8006之間上落，最新報7.7998，較前收市價跌約0.05%。
美國三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利表示，減息時機已到，首次可能減息25個基點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.09917
|-11.547
|一周
|3.82321
|-4.155
|兩周
|3.82917
|-6.512
|一個月
|3.92298
|-5.047
|兩個月
|4.14149
|-2.982
|三個月
|4.22179
|-2.892
|六個月
|4.28577
|-1.423
|一年
|4.3306
|-2.464
資料來源：香港銀行公會