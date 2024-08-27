27/08/2024 10:13

【議息前瞻】普徠仕料美9月開始減息，今年餘下會議各減25基點

《環富通基金頻道27日專訊》普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci在聯儲局主席鮑威爾之全球央行年會演講後，發表以下評論。

正如對鮑威爾主席演講的前瞻，其再次強調維持依賴數據制定政策。基本預期是，聯儲局將在9月的會議上開始減息25個基點，並計劃在今年餘下每次會議減息25個基點。9月份的點陣圖可能會反映這種預期。



*勞動力市場數據遜預期或致減息50個基點*



勞動力市場數據遜於預期或會導致聯儲局減息50個基點。這意味著失業率進一步攀升或每月就業人數增長低於10萬。對就業人數增長的預期較高，因為政府/醫療保健/教育持續推動就業增長，若就業人數增長為10萬人，這將意味著經濟中其他對利率敏感的行業出現就業流失。然而，若經濟發展趨勢一如預期，今年將毋須減息50個基點，未來12個月合共減息將介於100個基點至125個基點之間，而市場當前預期將減息200個基點。(wa)