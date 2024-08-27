27/08/2024 11:16

《基金觀點》施羅德投資：須辨別市場噪音，多元投資捕捉長線回報

《環富通基金頻道27日專訊》施羅德投資多元化資產投資總監佘康如指，2024年第三季轉眼間已過了一半，接下來美國聯儲局有機會減息及11月將舉行美國總統大選，意味著環球市場在貨幣政策和地緣政治都將面臨新變數。在這段期間，金融市場風險有機會逐漸上升，波動性亦將更大。在今年的餘下時間內，對投資者的提議是須辨別市場噪音。市場噪音會引起資產價格波動，但在金融市場消化不確定性後，焦點又會再重新回到企業盈利狀況等基本面。

投資者若要不受到短期噪音影響，而錯失長期回報機會，關鍵是採取多元化的資產配置策略，盡可能分散投資組合。通過靈活配置於股票、債券和大宗商品等多元資產類別，降低投資組合波幅，以更好應對市場突如其來的事件。



*美勞工市場降溫有利減息，惟目前對美國債看法審慎*



美國貨幣政策是下半年金融市場的其中一個潛在不確定因素。當地勞工市場目前正呈現降溫跡象，就業和工資增長亦有所放緩，為聯儲局減息提供更充分理由。然而，住屋成本上漲(shelter inflation)的速度仍偏高，可能會為聯儲局調整貨幣政策的步伐添加不確定性。整體而言，預期今年內聯儲局將會減息一至兩次。

市場對減息預期亦反映在美國國債價格上，國債孳息率較早前已回落不少。目前對美國國債的看法較為審慎，主要是擔憂通脹數據有機會出乎意料反彈，美國國債市場的波動性會隨之加劇。因此，在聯儲局有更清晰的貨幣政策路線之前，將維持對美國國債審慎的看法。



*市場噪音將在美國大選前後出現，惟亞洲投資前景仍看俏*



除了對息口的預期以外，市場的另一重大變數是美國11月總統大選，市場噪音將會在大選前後出現，例如民主黨拜登退出總統競選，已一度觸發金融市場波動。此外，共和黨特朗普主張關稅措施及其政策潛在的地緣政治風險，當大選臨近時將會牽動市場情緒。然而，目前的宏觀經濟環境惠及亞洲投資，現時更開始跑贏歐洲金融市場。環球製造業周期自今年起繼續加速，有望帶動亞洲經濟及企業盈利預期。

考慮到市場面臨的不確定性因素增多，投資者應採取啞鈴式投資策略(barbell approach)，在尋求增長之餘，平衡分散配置於收益類資產類別，來提高投資組合的防守性。



*看好AI相關和半導體板塊長遠潛力，挑選債券更看重地區*



在增長主題方面，目前仍看好人工智能(AI)相關和半導體板塊的長遠潛力，除了市場對此類產品需求殷切，一旦美國減息將會有利這類增長型股票，盈利前景穩健，可帶來資本增值機遇。從數據分析層面來看，近期的製造業採購經理指數(PMI)反映亞洲的半導體產業出口維持理想，鞏固了對半導體和科技硬件公司持正面看法的觀點。希望獲取收益及股息收益的投資者亦可關注金融銀行板塊。

如挑選債券，更看重地區，而不是主題或行業主題。目前偏好印度及澳洲的債券（尤其是印度可再生能源公司所發行的債券）、在亞洲營運的環球金融機構以及澳門博彩公司。總括而言，穩健的基本面、強勁的技術面和高整體收益率支撐著整個亞洲債市。



*看好公用事業和能源基礎設施股及保險相連證券*



另看好公用事業和能源基礎設施股以及保險相連證券(insurance-linked securities或ILS)，因其與地緣政治的關連度相對較低，當其他風險資產價格波動時可以提供緩衝，亦能為投資者提供不俗的股息收益。保險相連證券可以歸類為另類投資的資產，它們可以將部分保險風險轉至資本市場的投資者。市面上有多種形式的保險相連證券，其中一種較常見的是「巨災債券」，投資者可以考慮作為分散風險的工具。(wa)