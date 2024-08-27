27/08/2024 17:07

《神州經脈》工業利潤增速五個月最快，拼多多大跌黃崢失首富

《神州經脈》滬深股市今日走勢偏軟，滬綜指全日窄幅波動，收跌0.24%，止兩連升，收報2848.73點，AI眼鏡、華為海思、房地產板塊跌幅居前。深成指全日挫1.11%，創業板跌0.94%，兩指數盤中均觸2月以來新低。兩市成交再縮至5115億元（人民幣．下同），較上個交易日減2.8%。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1296，較上個交易日4時30分收盤價跌108點子，中止兩連升。人民幣兌一美元中間價報7.1249，較上個交易日跌110點子，與市場預測偏離大幅收窄至4點，上個交易日報7.1139。



*今日新聞精選*



1. 加拿大政府公布，今年10月1日起對中國進口的電動車加徵100%關稅。同時，將於10月15日起對中國鋼、鋁加徵25%關稅。加拿大政府亦針對其他產業啟動為期30天的關稅諮詢期，包括電池和電池零件、半導體、太陽能產品和關鍵礦產，預告未來可能會推出相關措施。中國商務部新聞發言人就此回應指，加方違反世貿組織規則，盲目跟隨個別國家，宣布將採取單邊加徵關稅措施，是典型的貿易保護主，嚴重衝擊中加經貿關係。外交部直斥加方此舉無視客觀事實，罔顧世貿規則，違背歷史潮流。



2. 7月份，規模以上工業企業實現利潤同比增長4.1%，較6月的增長3.6%，加快0.5個百分點，連續4個月正增長，並創下五個月最快增速。1-7月份，工業企業利潤同比增長3.6%，營業收入同比增長2.9%。7月末，工業企業資產負債率57.6%，同比下降0.1個百分點。



3. 1-7月，國有企業利潤總額25701.5億元，同比下降2%，較首6月的下降0.6%，跌幅再擴。營業總收入同比增長1.6%。7月末，國有企業資產負債率64.9%，上升0.1個百分點。



4. 美國白宮國家安全顧問沙利文乘機抵達北京，展開訪華之旅。沙利文抵埗時表示，這是中美雙方落實兩國元首三藩市會晤共識的重要舉措。



5. 中國電商巨頭拼多多公布第二季業績，更預告未來盈利將下降，美股大跌約29%，是拼多多2018年上市以來的最大跌幅。這讓兩周前才剛登上中國首富寶座的拼多多創辦人黃崢跌落至第四名，身家蒸發141億美元。拼多多二季度營收970.6億元，上年同期為522.81億元，增長86%。不過，這一營收表現未及市場預期的999.85億元，同時是拼多多跨境電商平台Temu成立（2022年四季度）以來，增速首次放緩。



6. 上海市房屋管理局發布通知明確，上海多層、小高層、高層建築的商品住房，中小套型住房建築面積標準分別放寬至100平方米、110平方米、120平方米，原來是90平方米、95平方米、100平方米。在供應比例上，中外環間區域不低於70%，中環以內區域不低於60%，新城和南北轉型重點區域不低於60%，外環外其他區域不低於50%。以前是中心城區不低於70%，郊區不低於60%。



7. 住建部負責人表示，房屋養老金由個人帳戶和公共帳戶兩部分組成。個人帳戶就是業主交存的住宅專項維修資金。公共帳戶由地方政府負責建立，從試點城市看，地方政府可以通過財政補一點、土地出讓金歸集一些等方式籌集，不需要居民額外繳費，不會增加個人負擔。人行主管的《金融時報》發表文章稱，2040年前後，國內近80%房屋進入「中老年」。住建部部長倪虹曾提出，在使用上，要像汽車一樣建立房屋的體檢和保險制度。



8. 公安部公布，2024年1至7月，外籍人員來華觀光（休閒）就達到了572.2萬人次，會議（商務）達到380.3萬人次，探親訪友172.3萬人次，同比分別增長403%、81.5%和107.4%。(ct)