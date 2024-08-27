27/08/2024 09:40

【聚焦人幣】「美元微笑理論」提出者：聯儲減息或推動人幣大升

《經濟通通訊社23日專訊》美國9月勢在必行之際，「美元微笑理論」提出者、Eurizon SLJ Capital執行長Stephen Jen表示，此可能會促使中國企業拋售1萬億美元以美元計價的資產，並可能推動人民幣升值最多10%。

他表示，自疫情以來，中國企業可能已積累超過2萬億美元的海外投資，存放於利率高於人民幣計價資產的資產中。而當美聯儲降低借貸成本時，美元資產的吸引力就會減弱，隨著中美利差收窄，有可能刺激「保守的」1萬億美元資金回流國內。

較早時，中銀證券全球首席經濟學家管濤亦稱，人民幣存在因出口商結匯和套息交易平倉而快速大幅升值的風險。

美元指數上周五（23日）曾跌至52周最低的100.60，最新略反彈至100.86。(jy)