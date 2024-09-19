27/08/2024 16:48

【大國博弈】外交部：加拿大對中國電動車徵收關稅是違背歷史潮流

《經濟通通訊社27日專訊》中國外交部發言人林劍今日主持例行記者會。法新社記者就加拿大宣布將對從中國進口的電動汽車徵收關稅一事提問。

林劍表示，商務部發言人已就此闡明了中方的嚴正立場，我要強調的是加方此舉無視客觀事實，罔顧世貿規則，違背歷史潮流，是典型的保護主義做法。不僅破壞中加的經貿關係，損害了加企業和消費者的利益，也無助於加綠色轉型的進程和全球應對氣候變化的努力。中方對此強烈堅決反對。

林劍指出，補貼補不出產業競爭力，保護主義保護的是落後，失去的是未來。中國電動汽車產業依靠持續的技術創新，完善的產供應鏈體係和充分的市場競爭快速發展，這是比較優勢和市場規律共同作用的結果。

中方敦促加方尊重客觀事實，遵守世貿組織規則，立即糾正錯誤的做法，不要將經貿問題政治化。中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。(jq)