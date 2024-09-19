27/08/2024 15:15

【大國博弈】商務部：加拿大盲目跟隨對華加徵關稅，衝擊中加經貿

《經濟通通訊社27日專訊》加拿大政府公布，今年10月1日起對中國進口的電動車加徵100%關稅。同時，將於10月15日起對中國鋼、鋁加徵25%關稅。

中國商務部新聞發言人就此回應指出，加方罔顧事實和世貿組織規則，無視中方多次嚴正交涉，不顧多方反對和勸阻，一意孤行。中方對此強烈不滿、堅決反對。加方宣稱支持自由貿易和世貿組織規則為基礎的多邊貿易體制，卻公然違反世貿組織規則，盲目跟隨個別國家，宣布將採取單邊加徵關稅措施，是典型的貿易保護主義。加方此舉將擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，嚴重破壞全球經濟體系和經貿規則，嚴重衝擊中加經貿關係，損害兩國企業利益，影響加消費者福利，破壞加綠色轉型和全球應對氣候變化的努力。

商務部稱，中方敦促加方立即糾正錯誤做法。中方將採取一切必要措施，堅決捍衛中國企業的正當權益。(ct)