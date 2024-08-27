27/08/2024 09:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶72點子，報7.1260

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開72點子，報7.1260。上個交易日即期匯率收報7.1188，創去年12月29日以來8個月新高。

隔夜避險需求推動美元指數反彈，小幅施壓人民幣中間價。人民幣兌一美元中間價今報7.1249，較上個交易日跌110點子，與市場預測偏離大幅收窄至4點，上個交易日報7.1139。



*渣打：首7月離岸人幣債及存款證發行量增32%*



渣打發表報告指出，今年首7個月，離岸人民幣債券和存款證發行量按年升32%，至9030億元人民幣，而外資持有內地在岸債，估計在7月將升至4.5萬億元人民幣的新高。如果匯價在未來保持平穩，將有更多投資者願意持有人民幣資產。同時，隨著人民銀行未來繼續減息，內地資金保持充裕；加上離岸債息高於在岸債，點心債需求將保持強勁。(ry)