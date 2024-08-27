27/08/2024 09:38

【聚焦數據】內地7月工業企業利潤增4.1%，五個月最快增速

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局公布，7月份，規模以上工業企業實現利潤同比增長4.1%，較6月的增長3.6%，加快0.5個百分點，連續4個月正增長，並創下五個月最快增速。

1-7月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額40991.7億元(人民幣．下同)，同比增長3.6%。

1-7月份，規模以上工業企業實現營業收入75.93萬億元，同比增長2.9%；發生營業成本64.79萬億元，增長3.0%；營業收入利潤率為5.40%，同比提高0.04個百分點。



*電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤增20%



1-7月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額13917.3億元，同比增長1.0%；股份制企業實現利潤總額30514.6億元，增長1.9%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額10184.9億元，增長9.9%；私營企業實現利潤總額11031.0億元，增長7.3%。

1-7月份，採礦業實現利潤總額7179.2億元，同比下降9.5%；製造業實現利潤總額29045.4億元，增長5%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額4767.1億元，增長20.1%。



*通信和其他電子設備製造業增25%，汽車製造業增長6.7%*



1-7月份，主要行業利潤情況如下：有色金屬冶煉和壓延加工業利潤同比增長79.3%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長25.1%，農副食品加工業增長23.9%，電力、熱力生產和供應業增長23.2%，紡織業增長18.4%，汽車製造業增長6.7%，石油和天然氣開採業增長5.3%，化學原料和化學製品製造業增長4.8%，通用設備製造業增長4.3%，專用設備製造業下降2.9%，電氣機械和器材製造業下降8.1%，煤炭開採和洗選業下降21.7%，非金屬礦物制品業下降48.8%，石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業同比由盈轉虧。(ew)