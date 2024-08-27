27/08/2024 10:27

【數據解讀】統計局：7月工業利潤增速續加快，鞏固效益恢復基礎

《經濟通通訊社27日專訊》內地7月規模以上工業企業利潤同比增長4.1%，較6月的增長3.6%，加快0.5個百分點，連續4個月正增長，並創下五個月最快增速。1-7月工業企業實現利潤同比增長3.6%、營業收入同比增長2.9%。

國家統計局工業司統計師于衛寧解讀工業企業利潤數據指出，規模以上工業企業利潤穩定恢復，7月份增速繼續加快。總體看，規上工業企業效益延續平穩恢復態勢，但同時也要看到，國內消費需求依然偏弱，外部環境複雜多變，工業企業效益恢復基礎仍需繼續鞏固。下階段，要更加有力擴大內需，針對性採取措施暢通經濟循環，落實落細各項改革部署，進一步推動工業領域新質生產力發展，不斷增強工業經濟持續回升向好態勢。



*21個行業利潤增速比上月累計加快或降幅收窄*



于衛寧指出，工業企業利潤增長有所加快。1-7月份，全國規模以上工業企業利潤同比增長3.6%，比1-6月份加快0.1個百分點，延續穩定恢復態勢。分行業看，在41個工業大類行業中，有21個行業利潤增速比上月累計加快或降幅收窄，回升面超過五成。

高技術製造業引領利潤增長。1-7月份，高技術製造業利潤同比增長12.8%，大幅高於規上工業平均水平9.2個百分點，拉動規上工業利潤增長2.1個百分點，對規上工業利潤增長的貢獻率近六成，引領作用明顯。從行業看，隨著製造業高端化、智能化、綠色化進程持續推進，相關行業利潤增長較快，其中，鋰離子電池製造、半導體器件專用設備製造、智能消費設備製造等行業利潤同比分別增長45.6%、16.0%、9.2%，為推動工業高質量發展提供重要動力。



*鐵路船舶航空航天、電子行業利潤同比分別增36.9%、25.1%*



裝備製造業利潤穩定增長。1-7月份，裝備製造業利潤同比增長6.1%，保持穩定增長，為規上工業利潤恢復提供重要支撐。從行業看，裝備製造業的8個行業中有6個實現增長，其中鐵路船舶航空航天、電子等行業在生產快速增長帶動下，行業利潤同比分別增長36.9%、25.1%，自年初以來持續保持高速增長態勢。

消費品製造業利潤保持兩位數增長。國內消費需求平穩恢復，疊加工業品出口持續增長，共同推動消費品製造業利潤保持較好增長態勢。1-7月份，消費品製造業利潤同比增長10.2%，增速高於規上工業平均水平6.6個百分點。分行業看，在13個消費品製造大類行業中，有11個行業利潤同比增長，8個行業增速超過10%。其中，造紙、化纖行業利潤分別增長1.08倍、1.05倍，農副食品、紡織、印刷、文教工美、酒飲料茶、家具行業利潤增長12.4%-23.9%。(ew)



