27/08/2024 09:37

【外圍經濟】蘋果宣布任命新財務總監，收市後股價下跌0.5%

《經濟通通訊社27日專訊》蘋果在秋季產品發布會前，公布財務總監Luca Maestri將於2025年1月1日離任，由現任財務規劃與分析副總裁Kevan Parekh接任。該股股價收市後下跌0.5%。

蘋果發出9月9日在公司總部舉行產品發布會的邀請，屆時將公布iPhone 16和其他新設備的詳細信息。公司表示，發布會將在Apple Park的喬布斯劇院舉行。活動的主題是「It's Glowtime」。

據知情人士透露，蘋果此前一直在為9月10日舉行發布會做準備，但當天也是美國副總統賀錦麗和共和黨總統候選人特朗普舉行首場大選辯論的日子。現在蘋果把發布會時間提前了一天。(rc)