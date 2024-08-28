28/08/2024 07:50

《國金頭條》「地球最重要股票」業績將出爐，道指再創歷史新高

《經濟通通訊社28日專訊》市場等待「地球最重要股票」英偉達業續，美股周二（27日）小幅上漲，道指仍連續第二日刷新歷史高位。

道指漲9.98點，或0.02%，報41250.5點。標普500漲8.96點，或0.2%，報5625.8點。納指漲29.06點，或0.2%，報17754.82點。

英偉達業績有助於市場判斷，助力牛市的人工智能熱潮，是否還有進一步升溫空間。該公司貢獻了納斯達克100指數今年以來3分之1的漲幅。同日發布業續的軟件公司Salesforce下跌0.4%。

華爾街分析指，英偉達業績對市場的影響，實際上可能高於鮑威爾上周在傑克霍爾的演講。在非農就業報告於9月6日公布前，其業績將為市場定下基調。

經濟學家還預計，定於周五（30日）公布的美國個人消費支出數據(PCE)，將強化對聯儲局降息的押注。美元跌至一年多低位。紐約尾盤，美匯指數跌0.3%，至100.53。



*美元短期內維持弱勢*



道明證券策略師在給客戶的報告中寫道：「套利交易平倉之後，美元一直在走軟，繼續受到來自利率、頭寸調整和動能方面的壓力，短期內可能會延續。」

英鎊兌美元上漲0.6%，至1.3263，為2022年3月以來最高。美元兌日圓下跌0.4%，至143.99。紐元兌美元上漲0.8%，至0.6251，為1月份以來最高。歐元兌美元上漲0.2%，至1.1184。

黃金價格小幅上漲，紐約期金跌0.1%，收每盎司2552.9美元。原油下跌，紐約期油下跌2.4%，結算價在每桶75美元附近，此前三個交易日上漲逾7%。布倫特期油結算價下跌2.3%，報每桶79.55美元。(jf)