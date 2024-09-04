28/08/2024 15:08

【美國大選】橋水創辦人達利歐：共和及民主黨都難提升美國生產力

《經濟通通訊社28日專訊》全球最大對沖基金橋水的創辦人達利歐表示，美國迫切需要一項全面的生產力戰略，並指民主、共和兩黨都未能提出令人信服的戰略，他就此表示誓憂。

達利歐在本周發表的一篇文章中，表達了他對美國經濟政策的擔憂。他批評民主黨的經濟提案，沒有就如何促進生產力提供具體細節，而共和黨的極右立場也欠缺全面計劃。

達利歐認為，以優質教育和平等機會相結合的生產力，對美國未來的成功至關重要。但他指出，近60%的美國人閱讀水平低於六年級，這加劇了民眾的憤怒和民粹主義政治，威脅到法治和財產權。

他說：「在我看來，擺在我們面前的似乎是赤字、稅收和削減福利的不祥組合。兩黨都沒有一個好的計劃來提供我們最需要的東西，也就是基礎全面的生產力。」(jf)