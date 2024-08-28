28/08/2024 13:41

【專訪】馬銀證券：冀轉型拓財富管理業務，瞄準家辦等高淨值客戶

《經濟通通訊社記者史寒冰28日報道》行政長官李家超近期出訪東盟3個國家，包括老撾、柬埔寨及越南，期間共簽署逾50份合作備忘錄。東盟是香港第二大貿易夥伴，政府近年大力發展與東盟的關係，冀在當地拓展商機。

前身為金英証券的馬銀證券(香港)於1988年成立，為馬來亞銀行屬下的香港分支機構，擁有東南亞背景，目前在香港的團隊規模約70人。馬銀證券(香港)行政總裁陳長虹接受訪問時表示，現時公司在香港業務主要負責證券買賣，涵蓋香港及海外市場。除了一般證券，亦有債券買賣、融資業務等，未來希望將傳統證券業務轉型為財富管理業務，瞄準家族辦公室等高淨值客戶。



*具銀行背景及東南亞網絡優勢*



本港的投資環境成熟，陳長虹坦言，證券買賣市場競爭很激烈。但他認為，馬銀證券的優勢在於有馬來亞銀行的背景。他提到，馬來亞銀行的總資產排名，在東南亞排名第四，「資本實力和財政狀況比較強」。

近年，全球的政治環境波動，尤其中美角力改變了不少企業的經營策略，而馬銀證券的其中一個優勢在於熟悉東南亞市場。陳長虹指，受地緣政治影響，不少中國企業都需要在海外設立場地，例如一些產業客戶會考慮在東南亞國家設廠，或者在當地尋找合作夥伴。當客戶在當地尋找資源擴充業務，具有銀行背景的馬銀證券就可以為其提供不同服務。



*冀轉型至財富管理業務*



對於未來發展，陳長虹表示，目前市況具挑戰，同時亦有機遇。公司過去兩年不斷投入資源，包括擴充團隊。業務層面而言，公司希望將傳統證券業務轉型為財富管理業務，整合客戶群，更專注服務一些優質的高淨值客戶，例如家族辦公室、企業客戶或企業家，以及對於出海東南亞有需求的客戶。

產品方面，陳長虹表示，除了一般傳統債券及證券產品，公司希望增加更多衍生品或各方面的基金。而在服務方面，公司希望以「小店(Boutique)」的形式，提供更多綜合性的融資或諮詢服務；期望轉型可以集中資源，專注於更優質、更專業的客戶，同時提高效率。



*目標吸納中小型基金及開放式基金型公司*



另外，馬銀證券有提供主券商業務(prime brokage)，陳長虹指服務對象主要是基金客戶，以對沖基金(hedge fund)為主。公司希望吸引更多中小型基金，或新成立的基金，為其提供全球市場的交易、融資及託管等服務。

2018年，《證券及期貨條例》引入「開放式基金型公司(OFC)」，讓在香港註冊成立的投資基金可選擇採用公司型基金結構。陳長虹指，馬銀證券就支持這類基金型公司花了不少工作，除了大力推廣主券商業務，亦為基金客戶提供更周到的托管服務，以配合港府希望公司來香港成立基金的趨勢。

馬銀證券與本港財經資訊平台《經濟通》合作多年，主要利用《經濟通》的行情報價以及新聞資訊，亦會使用交易及結算系統。隨著業務轉型及擴充，陳長虹指未來會有更多系統要求，都需要《經濟通》的支持。



*香港作為全球財富中心角色不變*



疫後本地經濟進度不似預期，全球局勢亦不斷變化，但陳長虹認為，以本地市場的成熟程度、法治機制和透明度而言，香港作為全球財富中心的角色是無容置疑的，香港的資產管理規模只會有增無減。

被問到政府還有甚麼舉措可支持業界發展，陳長虹表示，部分部門例如投資香港、投資推廣處，已經有多方面的推廣活動都正在進行，當局的努力是可見的；其他機構例如交易所，亦經常構思新產品。他希望政府可以加大力度投入，業界亦會盡量在困難的情況下克服難關，支持和配合。

