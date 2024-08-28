28/08/2024 16:04

金管局推Ensemble項目沙盒促進代幣化應用，聚焦四大主題

《經濟通通訊社28日專訊》金管局今日舉行Ensemble項目沙盒啟動儀式，並宣布首階段試驗將涵蓋四大代幣化資產用例主題，包括固定收益和投資基金、流動性管理、綠色和可持續金融，及貿易和供應鏈融資。

金管局已完成構建沙盒，旨在利用實驗型代幣化貨幣促進銀行同業結算，並集中研究代幣化資產交易。Ensemble 項目架構工作小組的參與銀行已將其代幣化存款平台連接至沙盒，為日後開展跨行支付同步交收及貨銀兩訖結算的實驗作準備。

為鞏固香港國際金融中心的地位，以創新精神開拓新經濟領域，金管局會繼續積極與業界溝通，了解他們對代幣化發展的興趣，共同開發及識別有關代幣化的新主題及用例。

另一方面，證監會將與金管局共同帶領資產管理行業相關的代幣化方案，以促進代幣化的廣泛應用，提升香港作為首要資產和財富管理中心的地位。

在國際層面，金管局亦會探討與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心在一個或多個代幣化主題上的合作機會，並與CBDC（央行數碼貨幣）專家小組成員合作，利用他們的專業知識進一步推動沙盒的發展。(ac)