28/08/2024 19:55

《再戰明天》美國公布次季個人消費等數據，國壽招行中行公布業績

《經濟通通訊社28日專訊》美國公布次季個人消費等數據，及國壽招行中行公布業績，料為周四(29日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐盟外長非正式會議舉行。周四本港時間5:00pm，歐洲央行副總裁兼芬蘭央行總裁雷恩參加一個小組討論。5:15pm，歐洲央行首席經濟學家連恩參加一個題為「通脹－－政策制定者和研究人員面臨的挑戰」的小組討論。



*德國公布CPI，中芯華虹中銀香港業績*



數據方面，周四1:00pm（本港時間．下同），日本公布8月消費者信心指數，料由36.7升至37。5:00pm，歐元區公布8月消費者信心指數。8:00pm，德國公布8月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由2.3%收窄至2.1%。8:30pm，美國公布第二季GDP價格指數，料由3.1%降至2.3%；第二季個人消費料由1.5%升上2.2%；7月批發庫存月率升幅料由0.2%擴大至0.3%；連續申請失業救濟金人數料由186.3萬升至187萬；首次申請失業救濟金人數料維持於23.2萬。10:00pm，美國公布7月成屋待完成銷售，月率升幅料由4.8%收窄至0.2%。

在本港，明日公布業績的公司有:華虹(01347)、中銀香港(02388)、國壽(02628)、潤藥(03320)、北控(00392)、招行(03968)、中行(03988)、中芯(00981)等。(wa)