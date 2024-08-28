28/08/2024 18:51

恒生:順利完成金管局Ensemble項目兩個用例的技術測試

《經濟通通訊社28日專訊》恒生銀行(00011)公布，該行為香港首批參與香港金管局批發層面央行數碼貨幣Ensemble項目的銀行，並已於6月底順利完成兩個用例相關的技術測試，包括代幣化存款的銀行間結算，以及將有關技術應用在代幣化電子提單（eBL）的結算，作為代幣化現實世界資產交易的例子。

此次透過Ensemble項目沙盒測試的完成引證了恒生的代幣化存款用例開拓創新金融市場方面的可行性，有助推動香港代幣化市場的發展。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，該行一直積極參與及探索各類型的央行數碼貨幣項目，很高興能與金管局合作，通過順利完成代幣化存款及現實世界資產交易的技術測試，共同創建銀行間代幣化結算的互操作性標準。今次測試為代幣化存款及資產交易提供寶貴經驗，有助提高現有結算流程的效率及減低結算風險，為日後發展的新金融市場基建奠下基礎。

(bn)