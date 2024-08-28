28/08/2024 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.07095 -2.822 一周 3.77119 -5.202 兩周 3.7675 -6.167 一個月 3.9078 -1.518 兩個月 4.12298 -1.851 三個月 4.20827 -1.352 六個月 4.23792 -4.785 一年 4.28738 -4.322

《經濟通通訊社28日專訊》港元拆息連續兩日全線下跌，其中，隔夜息連跌八天，報3.07095厘，續創逾四個月新低，而與樓按相關的一個月拆息亦九連跌，報3.90780厘，為去年9月4日以來最低。反映銀行資金成本的三個月拆息進一步跌至4.20827厘，六個月及一年期齊跌約4基點，分別報4.23792厘和4.28728厘。港元匯價今早最低曾見7.8040兌1美元，為8月5日以來最低，最新則報7.7988，較前收市價升約0.04%。(cl)資料來源：香港銀行公會