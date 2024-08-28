28/08/2024 11:21
《港元利率》一個月拆息連跌九天，港匯曾見逾三周新低
《經濟通通訊社28日專訊》港元拆息連續兩日全線下跌，其中，隔夜息連跌八天，報3.07095厘，續創逾四個月新低，而與樓按相關的一個月拆息亦九連跌，報3.90780厘，為去年9月4日以來最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息進一步跌至4.20827厘，六個月及一年期齊跌約4基點，分別報4.23792厘和4.28728厘。
港元匯價今早最低曾見7.8040兌1美元，為8月5日以來最低，最新則報7.7988，較前收市價升約0.04%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息進一步跌至4.20827厘，六個月及一年期齊跌約4基點，分別報4.23792厘和4.28728厘。
港元匯價今早最低曾見7.8040兌1美元，為8月5日以來最低，最新則報7.7988，較前收市價升約0.04%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.07095
|-2.822
|一周
|3.77119
|-5.202
|兩周
|3.7675
|-6.167
|一個月
|3.9078
|-1.518
|兩個月
|4.12298
|-1.851
|三個月
|4.20827
|-1.352
|六個月
|4.23792
|-4.785
|一年
|4.28738
|-4.322
資料來源：香港銀行公會