28/08/2024 17:36

渣打香港:未來數月進行Ensemble沙盒概念驗證測試

《經濟通通訊社28日專訊》渣打銀行(香港)公布，參與由金管局推出的Ensemble項目沙盒，就貿易和供應鏈融資、固定收益與投資基金、流動性管理，及綠色和可持續金融四個範疇進行代幣化概念驗證測試。

Ensemble項目是一項批發層面央行數碼貨幣(wCBDC)計劃，旨在開拓創新金融市場基礎建設，透過wCBDC順暢地進行代幣化貨幣的銀行同業結算。自今年5月以來，渣打香港作為Ensemble項目架構工作小組的一分子，與其他成員共同制定行業標準，協助設計及落實「沙盒」的應用。

該行已接通「沙盒」並全力支持其推出，未來數月內將進行概念驗證測試，包括貿易和供應鏈融資；固定收益和投資基金；流動性管理；以及金管局「沙盒」接通。

渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀預計，全球對代幣化資產的整體需求在2034年將達到30萬億美元，該行會繼續全力支持香港代幣化市場的發展。(bn)