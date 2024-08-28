28/08/2024 17:39

中銀香港(02388)參與金管局Ensemble項目沙盒

《經濟通通訊社28日專訊》中銀香港(02388)公布，成為首批參與香港金管局Ensemble項目沙盒的銀行，並將進行固定收益和投資基金及流動性管理兩個代幣化應用場景的概念認證，以探索代幣化金融資產交易的實際應用。

中銀香港作為Ensemble項目架構工作小組初始成員，過去數月參與了該項目的沙盒設計和構建，通過模擬託管方和投資方身份，分別成功發行及購買代幣化資產，以驗證跨行轉賬(PvP)及貨銀兩訖(DvP)的交易結算，過程運作暢順，為將展開的代幣化應用場景試驗提供堅實基礎。

中銀香港的研究用例包括固定收益和投資基金及流動性管理，並計劃於未來數月，與中銀國際英國保誠信託有限公司及中銀香港資產管理有限公司合作，就兩個代幣化用例於 Ensemble項目沙盒進行測試。在固定收益和投資基金用例中，中銀香港會將傳統的金融資產代幣化，驗證代幣化資產交易的概念；在流動性管理用例中，該行將於沙盒內試行利用嶄新的金融基建進行全天候的交易，為搭建跨國代幣化資產 交易網絡提供基礎。

中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，該行歡迎金管局正式推出Ensemble項目沙盒，通過由央行數字貨幣搭建的本地底層跨行基建，保證跨機構資金的24小時高效運作，讓代幣化存款和代幣化資產可在統一賬本理念下，驗證全天候進行跨機構的同步實時交割，從而提升跨行轉賬(PvP)及貨銀兩訖(DvP)交易的效率、降低結算成本及增強安全性。(bn)