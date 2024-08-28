28/08/2024 17:31

滙豐成為首批金融機構完成金管局Ensemble項目沙盒用例

《經濟通通訊社28日專訊》滙豐宣布，在金管局牽頭的Ensemble項目下，成為首批探索用例的金融機構，並就用例完成概念驗證(Proof-of-Concept)。Ensemble項目初期專注於建立相關機制，透過批發層面央行數碼貨幣(wCBDC)，進行代幣化存款的銀行同業結算，務求加強過程的暢順程度，同時促進代幣化資產結算。

滙豐曾參與多個代幣化存款和代幣化資產項目，今年2月HSBC Orion數碼資產平台發行了全球首批多幣種數碼債券。憑藉所累積的豐富專業知識，滙豐積極參與Ensemble項目沙盒，完成三項概念驗證用例，展示代幣化存款和數碼資產相互轉換，以及將存款代幣轉賬至不同金融機構區塊鏈的可行性。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，支持項目就開拓全新金融市場基建進行探討，並藉此革新資產和款項交易模式，滙豐將繼續與金管局及Ensemble項目架構工作小組成員合作，致力推動香港成為新一代國際數碼資產和貨幣中心。(bn)