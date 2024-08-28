28/08/2024 10:00

【議息前瞻】景順料今年底前聯儲局減息兩次，每次減息25點子

《環富通基金頻道28日專訊》景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭發表關於聯儲局傑克遜霍爾年會及美國貨幣市場的觀點。



*聯儲局焦點已從通脹轉向就業憂慮，不排除加大減息幅度*



聯儲局主席鮑威爾如市場預料般表示聯儲局焦點已從通脹轉向就業憂慮。鮑威爾總結道：「通脹的上行風險已經減弱，而就業的下行風險卻有所上升」。鮑威爾說明「政策調整的時機已到」不久後，市場上漲。因此，當前的問題不再是聯儲局是否會於9月份減息，而是會減息多少。鮑威爾不排除於勞動力市場惡化的情況下加大減息幅度。投資者認為，聯儲局似乎對較預期更為迅速地減息持開放態度。

景順的基本情境仍預料2024年年底前減息兩次，每次減息25點子。儘管勞動力數據正在放緩，美國其他經濟指標依然穩健。



*當機構基金退出貨幣市場基金，更傾向配置高質短存續期資產*



一旦聯儲局開始減息，美國貨幣市場基金內的創紀錄現金持有量可能並不會自動轉向股票等風險資產。當前高利率環境只是市場參與者創紀錄地將高達6.22萬億美元的資金投入美國貨幣市場基金的原因之一。而僅因聯儲局開始減息並非必然預示著有關資金會重新部署至其他領域。

2019年以來，美國貨幣市場基金於三個時期內共錄得約2.6萬億美元的淨流入。第一個時期是在新冠疫情之後，當時全球經濟面臨重大不明朗因素。第二個時期是2022年聯儲局開始加息並由此帶動零售資金流入。最後一個時期是在2023年3月地區性銀行危機爆發期間。

預期2024年會減息兩次，每次減息25點子，2025年則將迎來更多次減息。在景順的基本情境中，預期未來12個月政策利率可能保持於3.5%左右。這意味著貨幣市場收益率可穩定於該區間，但可能會有所滯後。相比於其他現金投資，這個收益率仍很可能具吸引力。機構基金約佔貨幣市場基金的61%，零售基金約佔37%。當機構基金退出貨幣市場基金時，它們更傾向配置於高質素短存續期資產，而不是股票，因機構投資者更傾向受安全性而非收益率推動。於貨幣市場基金當中佔相對少數的零售基金則更傾向重新配置於股票。(wa)