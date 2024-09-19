28/08/2024 08:37

【大國博弈】王毅會見沙利文，稱中美要錨定合作共贏大方向

《經濟通通訊社28日專訊》中央外事辦主任兼外長王毅27日與美國白宮國家安全顧問沙利文在北京會面。這是美國白宮國家安全顧問時隔八年再次訪華，也是沙利文任期內首次訪華。

王毅歡迎沙利文訪華並首次來華舉行中美戰略溝通，稱過去幾年兩國關係充滿波折，在兩國元首戰略引領下，中美實現重返峇里島、通往三藩市，其中的經驗值得總結，關鍵是要錨定相互尊重、和平共處、合作共贏的大方向。

王毅說，落實好兩國元首三藩市共識，是雙方的重要職責，亦是沙利文此行的主要任務，願意同沙利文進行深入溝通，希望這次溝通一如既往仍然是戰略性，亦是實質性，同時亦應該富有建設性，為這段中美關係朝著三藩市願景，真正實現穩定、健康和可持續發展。



*沙利文：將探討雙方需管控問題*



沙利文表示，美國總統拜登在與中國國家主席習近平的對話中一直明確承諾負責任地管控兩國關係。沙利文又說，會與王毅深入討論廣泛問題，包括雙方有共識，以及存在分歧、需要有效和實質管控的問題。

今次是美國時隔8年再有國安顧問訪華，內地傳媒引述外交消息人士指，沙利文在北京的行程將持續到周四(29日)下午或傍晚，預料雙方將就台海、南海、俄烏戰爭等議題展開討論。中方表明會就中國的發展權力和中國戰略安全，表達嚴重關切和立場。《美聯社》早前報道，中美元首可能在今年稍後時間舉行會談，沙利文訪華有可能會就雙方會晤做準備。(ry)