28/08/2024 10:17

【大國博弈】中國駐美大使：甩鍋推責解決不了問題，應互惠互利

《經濟通通訊社28日專訊》中國駐美國大使謝鋒27日在福布斯第六屆美中商業論壇上發表致辭時說，中美建交45年來的一條金科玉律，就是合則兩利、人民受益，鬥則俱傷、全球遭殃，合作是唯一正確選擇。

作為世界經濟兩大火車頭，中美經濟總量超過世界1/3，貿易額之和約佔世界1/5，脫勾意味著世界會更窮；中美貿易建交45年間增長了200多倍、每年超過6000億美元，今年前7個月雙邊貿易額按人民幣計同比增長4.1%，你中有我，我中有你，利益深度交融。

面對新情況新挑戰，甩鍋推責解決不了問題，訴諸貿易戰、產業戰、科技戰更不會有贏家。新一輪科技革命和產業變革如同逆水行舟，正視風口變化的現實，既提升自身競爭能力，又發揮同舟共濟的協作精神，才能勇立潮頭、破浪前行。

中美應尊重彼此發展的權利，堅持互惠互利的原則，通過對話協商找到解決問題的辦法，做大經貿、農業等傳統合作領域，培育氣候變化、人工智能等合作增長點，追求中美雙贏和世界共贏。(jq)