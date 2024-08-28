28/08/2024 09:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升46點子，報7.1250

《經濟通通訊社28日專訊》市場續強化對聯儲局9月減息半厘的揣測，美匯指數周二(27日)跌向100心理關，創逾一年低。今日人民幣兌一美元中間價報7.1216，較上個交易日升33點子，與市場預測偏離大幅收窄至6點，上個交易日報7.1249。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開46點子，報7.1250，上個交易日即期匯率收盤報7.1296。

美國9月減息已無懸念，提出「美元微笑理論」的Eurizon SLJ Capital行政總裁Stephen Jen更認為，美國減息可能會促使中國企業，拋售1萬億美元計價的資產，推動人民幣升值多達10%。

人行數據顯示，境外機構從去年9月到今年7月份已連續11個月增持中國債券。從2023年8月至2024年7月，境外機構在中國債券市場的托管餘額累計增持規模達1.26萬億元人民幣。(ry)