28/08/2024 16:49

【聚焦人幣】人幣兌美元即期收升36點子，報7.126

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1260，較上個交易日4時30分收盤價升36點子，全日在7.1215至7.1354之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌66點子，報7.1258。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1216，較上個交易日升33點子，與市場預測偏離大幅收窄至6點，上個交易日報7.1249。

交易員指出，亞洲時段美元指數略微回升，人民幣料繼續在區間震盪，等待美國經濟數據提供更多指引。

馬來亞銀行報告認為，很難看出美元指數是否會進一步下跌，鑒於美國數據尤其是就業數據，美聯儲降息預期最終可能有所回落；不排除美元指數反彈前維持在100.62重要支撐位上方並橫盤整理的可能性。(ry)