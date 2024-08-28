28/08/2024 13:56

【外圍經濟】傳蘋果罕有在服務部門裁員百人，反映優先事項轉變

《經濟通通訊社28日專訊》外電引述知情人士透露，蘋果罕見地在高級副總裁Eddy Cue領導服務部門裁員約100人，反映該關鍵部門的優先事項改變。

知情人士表示，公司周二(27日)通知了受影響的員工，他們分布在服務部門的不同團隊，包括一些工程人員。人數最多的是負責蘋果圖書應用程式和蘋果書店的團隊。此外，其他服務團隊也有裁員，包括營運蘋果新聞的團隊。

知情人士稱，雖然事件顯示蘋果圖書在該公司的重要性下降，但圖書應用程式仍有望增加新功能。至於蘋果新聞，裁員並不表明其重要性降低。蘋果公司代表對裁員不予置評。

今年早些時候，蘋果曾因關閉自動駕駛汽車項目和生產MicroLED顯示屏的項目而裁員數百人。(rc)







