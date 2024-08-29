29/08/2024 19:23

中銀香港:將多措並舉緩解市場利率下行對淨息差的影響

《經濟通通訊社29日專訊》中銀香港(02388)副總裁兼財務總監劉承鋼在業績發布會上表示，隨著該行核心業務持續增長，該行今年上半年淨利息收入及淨息差均表現良好，當中包括其存貸款基本保持穩定，直接推動生息資產上升，亦主動管控好該行的資產和負債等。



*冀全年淨利息收入穩中有升*



他又指，市場普遍預測美聯儲可能很快將進行減息，而環球來看目前也處在一個市場利率下行的趨勢，而減息對銀行的淨息差將會構成一定的壓力，但該行會就此作出前瞻性部署，多措並舉緩解市場利率下行對該行淨息差的影響，推動該行全年的淨利息收入能夠穩中有升。



*努力實現貸款穩定增長*



副總裁王化斌表示，香港市場貸款需求仍然比較疲弱，但該行的貸款基本是穩定的，展望下半年，從貸款需求端來看，眾多因素也會影響貸款需求，包括經濟復甦情況及美元和港元利率走勢，又指內地、香港及東南亞三大市場機遇和挑戰並存，該行的策略為堅持穩中求進的基調，努力實現貸款穩定增長。



*房地產資產質量良好，風險可控*



副總裁兼風險總監徐海峰表示，該行今年致力維持全年的不良貸款率保持相對平穩，也有信心的繼續優於市場的平均水平，也會作出充分撥備，力爭下半年的信貸成本環比保持相對平穩。

對於香港房地產貸款情況，徐海峰指出，今年在高息環境下，房地產貸款市場仍然受壓，部分房地產企業的流動性的壓力也有所增大，但整體該行的相關地產組合資產質量維持良好，而從貸款的結構上來看也處於健康水平，相關風險可控，而從客戶結構上來看，該行香港房地產客戶更多為本地大型藍籌企業，相關企業的財務狀況整體穩定，展望下半年，該行會積極拓展客戶需求，也會堅持一貫審慎穩健的風險管控政策，確保資產質量持續保持良好水平。(bn)