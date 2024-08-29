29/08/2024 17:49

《外圍焦點》德國公布CPI，美國公布次季GDP價格指數等數據

《經濟通通訊社29日專訊》美股昨日（28日）全面下跌。被華爾街視為「地球最重要股票」的英偉達業績欠驚喜，且在業績發布前投資者已開始撤出該股，拖低科技股表現。納指跌198.79點或1.1%，報17556.03點。道指跌159.08點或0.4%，報41091.42點。標普500跌33.62點或0.6%，報5592.18點。港股方面，恆生指數收市報17786，升93點或0.5%，成交1081億元。

各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日5:00pm，歐元區公布8月消費者信心指數。今晚8:00pm，德國公布8月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由2.3%收窄至2.1%。8:30pm，美國公布第二季GDP價格指數，料由3.1%降至2.3%；第二季個人消費料由1.5%升上2.2%；7月批發庫存月率升幅料由0.2%擴大至0.3%；連續申請失業救濟金人數料由186.3萬升至187萬；首次申請失業救濟金人數料維持於23.2萬。10:00pm，美國公布7月成屋待完成銷售，月率升幅料由4.8%收窄至0.2%。(wa)