29/08/2024 15:12

【外圍經濟】日本觀光廳擬增加訪日旅客消費稅豁免，刺激旅遊業

《經濟通通訊社29日專訊》日媒引述日本觀光廳消息稱，當局有意取消訪日旅客的部分消費稅的購買金額上限，包括化妝品、酒類、食品、藥品等。有關計劃已納入2025年度稅制改革要求中，促進訪日遊客消費。

日本現時的上述免稅物品購買額上限為，同一店舖一天50萬日圓（約2.7萬港元），家電與服裝等普通商品則沒有上限。日本觀光廳除計劃免除化妝品、酒類等消費品的購買額上限，還有意把訪日遊客免稅改為事後退款方式，並廢除在離境前不得開封的規定。

觀光廳同時有意向離境者徵收每人1000日圓（約54港元）的「國際觀光旅客稅」。觀光廳表示，2025年度遊客相關稅收預計將達到創新高的470億日圓（25.33億港元）。(jf)