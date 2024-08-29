29/08/2024 16:00
《駐滬專電》7月末上海轄內商業銀行不良貸款率1.01%
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕29日上海專電》上海金融監管局最新公布的數據顯示，截至今年7月末，上海轄內銀行業金融機構本外幣不良貸款餘額1234.7億元(人民幣．下同)，不良貸款率1.06%；其中，商業銀行本外幣不良貸款餘額982.05億元，不良貸款率1.01%。
數據顯示，截至7月末，上海轄內銀行業金融機構本外幣總資產餘額26.34萬億元，同比增長8.39%。商業銀行本外幣總資產餘額23.12萬億元，同比增長8.53%，其中大型商業銀行本外幣資產餘額9.80萬億元，同比增長12.11%；股份制商業銀行本外幣資產餘額6.15萬億元，同比增長3.31%。
截至7月末，上海轄內銀行業金融機構本外幣總負債餘額25.2萬億元，同比增長8.4%。商業銀行本外幣總負債餘額22.43萬億元，同比增長8.59%，其中大型商業銀行本外幣負債餘額9.72萬億元，同比增長12.3%；股份制商業銀行本外幣負債餘額6.13萬億元，同比增長3.26%。
保險業方面，今年1-7月，上海轄內保險公司原保險保費收入累計1818.73億元，其中財產險公司原保險保費收入458.12億元，人身險公司原保險保費收入1360.61億元。
今年1-7月，上海轄內保險公司原保險賠付支出累計605.38億元，其中財產險公司原保險賠付支出245.94億元，人身險公司原保險賠付支出359.44億元。
數據顯示，截至7月末，上海轄內銀行業金融機構本外幣總資產餘額26.34萬億元，同比增長8.39%。商業銀行本外幣總資產餘額23.12萬億元，同比增長8.53%，其中大型商業銀行本外幣資產餘額9.80萬億元，同比增長12.11%；股份制商業銀行本外幣資產餘額6.15萬億元，同比增長3.31%。
截至7月末，上海轄內銀行業金融機構本外幣總負債餘額25.2萬億元，同比增長8.4%。商業銀行本外幣總負債餘額22.43萬億元，同比增長8.59%，其中大型商業銀行本外幣負債餘額9.72萬億元，同比增長12.3%；股份制商業銀行本外幣負債餘額6.13萬億元，同比增長3.26%。
保險業方面，今年1-7月，上海轄內保險公司原保險保費收入累計1818.73億元，其中財產險公司原保險保費收入458.12億元，人身險公司原保險保費收入1360.61億元。
今年1-7月，上海轄內保險公司原保險賠付支出累計605.38億元，其中財產險公司原保險賠付支出245.94億元，人身險公司原保險賠付支出359.44億元。