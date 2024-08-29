29/08/2024 20:00

《再戰明天》美國公布個人消費等數據，神華工行建行公布業績

《經濟通通訊社29日專訊》美國公布個人消費等數據，及神華工行建行公布業績，料為周五(30日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐盟防長非正式會議舉行。周五本港時間3:00pm，歐洲央行決策者施納貝爾、雷恩、米勒、西姆庫斯卡薩克斯發表講話。



*日本公布零售銷售等數據，歐元區公布CPI*



數據方面，周五7:30am（本港時間．下同），日本公布7月失業率，料維持於2.5%。7:50am，日本公布7月工業生產，年率料由下滑7.9%改善至升2.7%，月率料由下滑4.2%改善至升3.5%；7月零售銷售月率升幅料由0.6%收窄至0.4%，年率升幅料由3.7%收窄至2.8%。9:30am，澳洲公布7月零售銷售，月率升幅料由0.5%收窄至0.3%。1:00pm，日本公布7月新屋動工，年率跌幅料由6.7%收窄至1%。2:00pm，德國公布5月零售銷售，月率料由下滑0.2%改善至升0.1%；7月進口物價月率升幅料由0.4%收窄至0.1%，年率升幅料由0.7%擴大至1.5%。

4:30pm，香港公布7月貨幣供應M1；7月貨幣供應M2；7月貨幣供應M3；7月零售銷售年率跌幅料由9.7%收窄至8.6%。5:00pm，歐元區公布7月失業率，料維持於6.5%；8月消費者物價指數月率料由持平升上0.2%，年率升幅料由2.6%收窄至2.2%。8:30pm，美國公布7月個人消費，料由0.3%升上0.5%；7月個人所得料維持於0.2%。9:45pm，美國公布8月芝加哥採購經理人指數，料由45.3降至45.1。10:00pm，美國公布8月密歇根大學消費者信心指數，料由66.4升至68。

在本港，明日公布業績的公司有:神華(01088)、華潤燃氣(01193)、農行(01288)、工行(01398)、招商局港口(00144)、郵儲行(01658)、中信股份(00267)、中升控股(00881)、建行(00939)等。(wa)