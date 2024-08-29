29/08/2024 16:02

《強積金》第二季永久離港提取MPF申索錄7300宗，涉17億

《經濟通通訊社29日專訊》據積金局統計數字顯示，今年第二季以「永久離港」為理由提取強積金的申索數目錄7300宗，按年持平，按季則上升12.3%；涉及金額17.02億元，按年跌4.8%，按季則增12.9%

積金局表示，截至6月底，強積金總資產值為1.23萬億，較十年前增加126%。

自強積金制度在2000年實施以來，合共佔強積金總資產值近八成的股票基金及混合資產基金的平均年率化淨回報分別為3.9%及3.8%，高於同期的年率化通脹率1.8%。這兩類基金的累積淨回報分別為149%及140%。

截至今年6月底，「預設投資策略」的核心累積基金1及65歲後基金分別平均錄得6.0%及1.9%的年率化淨回報。這兩類基金的累積淨回報分別為52.1%及14.5%。(ac)