29/08/2024 11:24
《港元利率》中短期拆息反彈，一個月期結束九連跌
《經濟通通訊社29日專訊》港元一個月以下拆息全線上升，其中，隔夜息結束八連跌，升14基點至3.21631厘，而與樓按相關的一個月拆息亦中止九連跌，升至3.92661厘，為8月26日以來最高。
不過，反映銀行資金成本的三個月拆息進一步跌至4.19363厘，六個月及一年期亦微跌至4.23364厘和4.27994厘。
港元匯價今早在7.7965-7.8023之間上落，最新報7.7990，較前收市價升約0.03%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
不過，反映銀行資金成本的三個月拆息進一步跌至4.19363厘，六個月及一年期亦微跌至4.23364厘和4.27994厘。
港元匯價今早在7.7965-7.8023之間上落，最新報7.7990，較前收市價升約0.03%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.21631
|+14.536
|一周
|3.83476
|+6.357
|兩周
|3.835
|+6.75
|一個月
|3.92661
|+1.881
|兩個月
|4.10619
|-1.679
|三個月
|4.19363
|-1.464
|六個月
|4.23364
|-0.428
|一年
|4.27994
|-0.744
資料來源：香港銀行公會