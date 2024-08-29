29/08/2024 11:24

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.21631 +14.536 一周 3.83476 +6.357 兩周 3.835 +6.75 一個月 3.92661 +1.881 兩個月 4.10619 -1.679 三個月 4.19363 -1.464 六個月 4.23364 -0.428 一年 4.27994 -0.744

《經濟通通訊社29日專訊》港元一個月以下拆息全線上升，其中，隔夜息結束八連跌，升14基點至3.21631厘，而與樓按相關的一個月拆息亦中止九連跌，升至3.92661厘，為8月26日以來最高。不過，反映銀行資金成本的三個月拆息進一步跌至4.19363厘，六個月及一年期亦微跌至4.23364厘和4.27994厘。港元匯價今早在7.7965-7.8023之間上落，最新報7.7990，較前收市價升約0.03%。(cl)資料來源：香港銀行公會