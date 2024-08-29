29/08/2024 11:20

《基金觀點》施羅德：經濟硬著陸風險升，惟更寬鬆利率環境利債市

《環富通基金頻道29日專訊》施羅德投資固定收益投資總監吳美燕指，預期2024年下半年將進入更寬鬆的利率環境，有利環球債市投資者。在檢視近日的經濟數據後，調整了經濟「硬著陸」的概率，並由早前的5%提升至20%。將經濟「不著陸」的風險維持在5%不變。儘管將「軟著陸」的概率從90%下調至75%，但值得強調的是，它仍然是現階段的基準預測情景。



*通脹改善聯儲局可盡快減息，軟著陸仍是基準預測情景*



調整經濟「硬著陸」的概率主要有兩個因素。首先，近期看到環球的主要製造業指標，包括美國、歐元區和中國的數據在8月份均出現下滑。製造業是一個周期性很強的行業，因此非常重視這些訊號，由於這些數據普遍轉弱，促使提高經濟「硬著陸」的概率。

第二個原因是美國勞動力市場進一步出現疲弱跡象。就業增長率低於預期，同時首次申領失業救濟金人數增加，以及消費者對勞動力市場信心下降。由於勞動力市場對美國經濟增長前景和聯儲局決策兩者至關重要，當經濟放緩跡象愈明顯，經濟「硬著陸」的可能性就愈大。

近日，看到金融市場對未來前景憂慮和資產價格錯配的跡象，例如波動指數大幅飆升，但預測的基準情景仍然是經濟「軟著陸」。由於金融和信貸條件收緊對經濟增長前景的影響，現階段仍然非常有限。此外，隨著通脹情況改善，目前聯儲局有更大的空間通過盡快減息來抵銷緊縮的金融狀況。這解釋了儘管提高經濟「硬著陸」的概率，但僅上調至20%的原因，而「軟著陸」仍然是我們的主要基準預測。



*經濟衰退不會憑空發生，傾向不再持有過多長期債券*



考慮到當前因市場波動導致債券價格重新定價的程度，並不特意增加債券組合的名目存續期，這意味著傾向於不再持有過多的長期債券。若要在目前經濟環境中獲取拉長存續期的投資收益，金融市場必須對經濟增長前景更為悲觀，並預期從現在開始央行有更多減息行動。而這觀點略顯牽強，尤其是考慮到8月5日公布的美國ISM服務業數據表現向好，反映經濟並未陷入失控下滑的局面。值得留意的是，根據歷史經驗，經濟衰退幾乎從來不會「憑空」發生，必定事出有因，通常會有重大的外來或本土衝擊（例如石油危機、銀行業危機、疫情等），而目前還未處於這種環境中。

投資者亦應留意，美國總統大選迫在眉睫。兩位候選人已提出有利於經濟增長的政策立場，似乎並不過度顧慮財政赤字－－這亦降低了中期經濟衰退的可能性。

一如既往，施羅德投資密切關注金融市場動態。當看到債券定價變得更加合理時，可能會增加存續期。例如，在8月初市場波動之際，看到債券信用利差重新定價，以致短期投資級別信貸目前看起來更具吸引力，這方面不錯的投資機會，應該值得增加持倉。(wa)