29/08/2024 17:05

《神州經脈》中美商貿工作組下月開會，華為上半年銷售收入增三成

《神州經脈》滬深股市今早低開後，滬深兩市分頭走，銀行股大跌，滬綜指早盤一度滑落至2815點水平，為今年2月以來低，證券、保險板塊隨即護盤，滬指守住二千八，全日跌0.5%，連跌三日，報2823.11點。深成指、創業板走出上漲行情，分別收升0.94%及0.65%。兩市今日成交額6072億元(人民幣．下同)，較上個交易日放量1106億元或增22%，為本月8日以來首次重回6000億水平。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1102，較上個交易日4時30分收盤價升158點子，刷新自去年12月29日以來新高。人民幣兌一美元中間價報7.1299，較上個交易日跌83點子，近一周低，與市場預測偏離收窄至2點子，上個交易日報7.1216。



*今日新聞精選*



1. 美國國家安全顧問沙利文訪華最後一日，在下午獲國家主席習近平在北京人民大會堂會見。習近平指出，希望美方同中方相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國發展，視彼此的發展為機遇而不是挑戰，同中方一道，找到兩個大國正確相處之道。而在當日上午與中央軍委副主席張又俠與沙利文會面。張又俠表示，美方提出今次會晤，體現他們對軍事安全和兩軍關係的重視。沙利文稱，很少有機會進行這種交流，強調雙方需要負責任地管控美中關係。



2. 中國外長王毅28日在北京與沙利文舉行新一輪戰略溝通。中國官媒指，雙方就兩國元首近期開展新一輪互動進行討論。白宮聲明則稱，中美官員「就一系列雙邊、地區和全球問題舉行坦誠、實質和具建設的討論」，又提到軍事溝通的重要性，計劃在不久的將來舉行指揮官之間的通話。



3. 中美兩國商務部擬於9月7日在天津舉行中美商貿工作組第二次副部長級會議。商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文將與美商務部副部長拉戈共同主持本次會議。雙方將就各自經貿政策關切、企業訴求和務實合作等廣泛議題深入交換意見。



4. 中國商務部初步裁定，原產於歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷，惟暫不採取臨時反傾銷措施。初裁傾銷幅度為30.6%-39.0%，國內相關白蘭地產業受到實質損害威脅。此外，針對中國政府是否正在考慮對大排量燃油車提高關稅？商務部新聞發言人何亞東回應，相關部門將按工作程序認真研究業界和專家的意見建議，支持汽車行業綠色低碳轉型，實現高質量發展。



5. 華為今年上半年實現銷售收入4175億元，同比增長34.3%，淨利潤率13.2%。輪值董事長徐直軍表示，集團整體經營情況符合預期。華為將貫徹全流程「高質量」的公司戰略，持續優化產業組合，增強發展韌性，建設繁榮產業生態，為客戶貢獻更有競爭力的產品和解決方案。



6. 瑞銀下調中國今明兩年經濟增長預測，將今年中國GDP增長預測從4.9%下調至4.6%；明年經濟增長預測從4.6%下調至4%，主要因為房地產市場下滑程度較預期更嚴重，且未有見底跡象。盡管中國從2022年底開始為樓市鬆綁，但措施的實施一直較緩慢，且影響有限。加上近年來內地房地產供需基本面發生變化，在家庭收入增長乏力情況下，市場信心不足，房屋庫存居高不下，去庫存化實施緩慢。瑞銀預計房地產活動疲軟對整體經濟拖累，將超過之前預期。



7. 加拿大政府宣布，10月1日起將對從中國進口的電動車徵收100%關稅，意味著從中國進口加拿大的特斯拉(Tesla)電動車亦在徵稅範圍內。《路透》引述消息稱，特斯拉曾要求加拿大降低其從中國進口電動車的稅率。此外，特斯拉中國辟謠上海超級工廠已生產七座版Model Y。



8. 《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2024年6月，中國網民規模11億人，較2023年12月增長742萬人，互聯網普及率達78%。新增網民742萬人，以10-19歲青少年和「銀髮族」為主。短視頻成為新增網民「觸網」重要應用。在新增網民中，娛樂社交需求最能激發網民上網，在該群體首次使用的互聯網應用中，短視頻應用佔比達37.3%。(ct)