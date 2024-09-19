29/08/2024 09:04

【大國博弈】特斯拉據報曾促加拿大降旗下中國製電動車稅率

《經濟通通訊社29日專訊》加拿大政府周一(26日)宣布，10月1日起將對從中國進口的電動車徵收100%關稅，意味著從中國進口加拿大的特斯拉(Tesla)電動車亦在徵稅範圍內。《路透》引述接近加拿大政府消息稱，特斯拉曾要求加拿大降低其從中國進口電動車的稅率。



*特斯拉冀加方稅率與歐盟看齊*



根據報道，在加拿大公布相關措施前，特斯拉曾接觸加方官員，要求加拿大向特斯拉徵收的中國進口電動車稅率與歐盟看齊。歐盟早前預披露對中國產電動車反補貼調查終裁結果，特斯拉中國產電動車須支付9%關稅。不過，自從加拿大公布有關措施後，特斯拉未有再接觸加拿大政府官員。

報道稱，特斯拉沒有公布從中國進口至加拿大的電動車數量，但車輛登記碼顯示，特斯拉中國上海工廠生產的Model 3與Model Y有進口至加拿大。(ry)