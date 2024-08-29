29/08/2024 11:01

【聚焦數據】深圳首7月工業增加值增11.5%，消費增1.2%

《經濟通通訊社29日專訊》深圳市統計局公布，1-7月，深圳全市規模以上工業增加值同比增長11.5%。

從行業門類看，規模以上採礦業、製造業、電力熱力燃氣及水生產和供應業增加值分別增長7.2%、12.0%、7.8%。

主要行業大類中，規模以上計算機、通信和其他電子設備製造業增加值增長16.5%。主要高技術產品產量持續快速增長，其中，3D打印設備、服務機器人、電子元件產品產量分別增長91.4%、57.4%、28.6%。



*首7月消費零售總額增1.2%，CPI漲0.2%*



同期，固定投資、市場銷售、貨物進出口等主要經濟指標持續恢復向好。

1-7月，全市固定資產投資同比增長7.3%。其中，工業投資增勢強勁，增長45.1%。

1-7月，全市社會消費品零售總額5965.48億元(人民幣．下同)，同比增長1.2%。分消費類型看，商品零售增長1.2%；餐飲收入增長0.6%。消費升級類商品保持增長，其中，限額以上單位通訊器材類、家用電器和音像器材類零售額分別增長3.1%、2.4%。網上零售持續增長，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長5.0%。

1-7月，全市進出口總額25927.73億元，同比增長29.6%。其中，出口16522.71億元，增長32.1%；進口9405.02億元，增長25.5%。

1-7月，全市居民消費價格比上年同期上漲0.2%。其中，食品煙酒價格與上年持平，衣著價格上漲3.6%，居住價格上漲0.1%，生活用品及服務價格上漲0.6%，交通通信價格下降1.3%，教育文化娛樂價格上漲1.4%，醫療保健價格上漲0.4%，其他用品及服務價格下降1.6%。(jq)