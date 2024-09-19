29/08/2024 13:35

【大國博弈】張又俠：美方應回歸理性對華政策，停止美台軍事勾連

《經濟通通訊社29日專訊》中央軍委副主席張又俠29日在北京會見美國國家安全顧問沙利文。張又俠表示，中美保持軍事安全領域穩定，符合雙方共同利益，也是國際社會的普遍期待，希望美方在相互尊重、和平共處、合作共贏的道路上與中方同向發力。美方應當校正對華戰略認知，回歸理性務實的對華政策，切實尊重中方核心利益，與中方一道推進兩軍溝通交流，共同承擔大國責任。

張又俠強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方始終致力於維護台海和平穩定，但「台獨」同台海和平穩定水火不容。堅決反「獨」促統是中國人民解放軍的使命職責所系，對「台獨」勢力的肆意挑釁，我們必須予以反制。中方要求美方停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，停止散布涉台虛假敘事。

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