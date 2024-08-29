29/08/2024 11:10

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.5140 -0.60 1周 1.6280 -13.00 2周 1.8830 -2.10 1個月 1.8220 -0.20 3個月 1.8500 +0.00 6個月 1.9000 +0.00 9個月 1.9300 -0.10 1年 1.9580 +0.20

《經濟通通訊社29日專訊》人民銀行今日進行1509億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.7%，今日收水2084億元，終止本周連續放水之勢。另外，人行官網「公開市場業務」專題頁面昨日(28日)上線「公開市場國債買賣業務公告」欄目，市場認為此舉顯示人行已做好準備，再次釋放其將在公開市場開展國債買賣操作的信號。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(ct)