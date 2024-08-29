29/08/2024 16:41

【聚焦人幣】人幣即期收升158點子報7.1102，八個月高

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1102，較上個交易日4時30分收盤價升158點子，刷新自去年12月29日以來新高。全日在7.1020至7.1318之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升211點子，報7.1102。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1299，較上個交易日跌83點子，近一周低，與市場預測偏離收窄至2點子，上個交易日報7.1216。交易員指出，隨著分紅購匯需求漸退，近期市場預期也保持平穩，短期人民幣料跟隨美元區間震盪，關注美國經濟表現對美聯儲降息預期的影響。交易員並表示，中美利差收窄前景及買盤需求驅動境內長端掉期連續上行，周四早盤已創逾15個月新高。

法巴銀行報告指出，美元/人民幣近期可能測試7.1支撐位，而且美聯儲降息預期還在上升；目前的關鍵問題是中國出口商會否追逐美元的下行空間，但年底的美國大選料給出口商預期帶來很大的不確定性。(ry)