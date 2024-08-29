29/08/2024 09:01

【外圍經濟】英偉達新型晶片生產遇困難，打擊市場情緒盤後跌6%

《經濟通通訊社29日專訊》被視為影響美股未來走勢的「地球最重要股票」英偉達，發布第二季度業績，並表示晶片生產遇到困難，盤後一度下跌逾6%，加劇市場對科技板塊失去動力的擔憂。

英偉達同時承認，在生產新型Blackwell晶片方面存在問題，現時正在進行改革以提高生產良率，即合格產品的比例。

在截至7月28日的第二財季，英偉達收入增長逾1倍至300億美元。剔除特定項目的每股盈利為68美仙。分析師此前預測的收入約為289億美元，每股盈利為64美仙。

第三季度方面，英偉達預測收入將達到約325億美元。雖然分析師平均預期為319億美元，但預期區間高端達379億美元。(rc)





