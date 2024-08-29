29/08/2024 10:43

【外圍經濟】美國大多數城市7月失業率按年上升，勞動力市場放緩

《經濟通通訊社29日專訊》美國勞工統計局周三(28日)發布的7月大都會區就業和失業數據報告顯示，美國有接近90%城市的失業率上升，凸顯出勞動力市場的廣泛放緩。

與2023年同期相比，389個大都會區中有350個的失業率在7月上升。在包括密爾沃基、明尼阿波利斯-聖保羅和三藩市等人口超過100萬的8個大都會區中，2024年7月的就業人數低於2019年7月。

周薪方面，在平均周薪至少為1400美元的8個薪酬最高地區，有5個地區的薪酬出現下降，其中包括三藩市、波士頓和華盛頓。

雖然按歷史標準衡量，美國整體失業率仍然較低，但數字顯示全國就業市場正穩步走弱。這一轉變或令聯儲局相信是時候開始下調利率。(rc)