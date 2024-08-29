29/08/2024 13:20

【外圍經濟】分析：日圓已熬過最糟糕的日子，將繼續上升

《經濟通通訊社29日專訊》《彭博社》分析指，得益於息差收窄、日本外部收支狀況改善，以及當地投資者的對沖需求，日圓匯率已出現轉機，勢將繼續上升。

自7月初跌至40年低點以來，日圓已熬過最糟糕的日子，兌美元已經反彈逾10%，主要是受到日圓融資套利交易平倉的推動。雖然這種快速上漲不太可能重現，但有很多理由會繼續推動匯率未來漲勢。

第一，利率。日本央行行長植田和男上周重申，如果價格和增長展望得以實現，央行將繼續上調政策利率。日本與其他主要經濟體之間經通脹調整後的政策利率差異勢將縮小，利好日圓。

第二，日本盈餘不斷增加。今年上半年，日本的經常項目順差為12.5萬億日圓(870億美元)。

第三，對沖需求。如果日圓目前的漲勢被證明是可持續的，日本保險公司可能會增加對沖操作，從而加速貨幣的上漲勢頭。(rc)