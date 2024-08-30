30/08/2024 17:34

《外圍焦點》歐元區公布CPI，美國公布個人消費等數據

《經濟通通訊社30日專訊》英偉達昨日（29日）重挫6.38%，拖累科技股表現，但有數據顯示美國第二季度經濟增速上修，道指仍漲243.63點或0.6%，報41335.05點。納指下跌39.6點或0.2%，報17516.43點。標普500基本持平，報5591.96點。港股方面，恆生指數收市報17989，升202點或1.1%，成交1735億元。

各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日5:00pm，歐元區公布7月失業率，料維持於6.5%；8月消費者物價指數月率料由持平升上0.2%，年率升幅料由2.6%收窄至2.2%。今晚8:30pm，美國公布7月個人消費，料由0.3%升上0.5%；7月個人所得料維持於0.2%。9:45pm，美國公布8月芝加哥採購經理人指數，料由45.3降至44.8。10:00pm，美國公布8月密歇根大學消費者信心指數，料由66.4升至68.1。(wa)