30/08/2024 15:51

【外圍經濟】受歐美降息押注鼓舞，歐洲股市盤中創新高

《經濟通通訊社30日專訊》歐洲股市周五盤中創歷史新高，斯托克歐洲600指數一度上漲0.2%至525.73點，超過了6月觸及的525.59高位。

分析指，歐洲市場受到美國降息押注的鼓舞，並關注今日稍後歐元區和美國公布的通脹數據。房地產和公用事業股跑贏大盤，科技股跑輸大盤。



*ECB：歐元區薪資增幅將顯著放緩*



與此同時，歐洲央行首席經濟學家連恩(Philip Lane)表示，作為通脹的關鍵驅動因素，2025年和2026年歐元區薪資增幅將顯著放緩。他於周四（29日）在法蘭克福的一個會議上說：「今年下半年，薪資增幅仍然不小，但上升態勢正在見頂。」

投資者押注，歐洲央行今年還會再降息兩到三次，並在2025年採取進一步行動。但歐洲央行執委會委員施納貝爾(Isabel Schnabel)警告，歐元區減息速度不應過快，以免刺激通脹偏離央行目標。(jf)