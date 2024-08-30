30/08/2024 09:51

《新股上市》赤峰黃金向聯交所提交上市申請

《經濟通通訊社30日專訊》上交所上市公司赤峰吉隆黃金礦業(滬:600988)近日向聯交所提交來港主板上市申請，將由中信証券擔任獨家保薦人。上市集資所得將用作現有礦場改造及勘探、潛在收購以及一般企業用途。

初步招股資料顯示，該公司目前在中國、東南亞和西非等地共擁有及經營7個黃金及多金屬礦山，主要通過當中六個金礦開展黃金生產業務，並於中國吉林省營運瀚豐多金屬礦，以及在老撾開發稀土資源。另外，赤峰黃金亦有從事資源綜合回收業務，把廢棄電器電子產品進行資源回收。

公司2021、2022及2023年度的收入分別為37.83億元(人民幣．下同)、62.67億元及72.21億元，純利分別為5.82億元、4.51億元及8.04億元。(hp)

