30/08/2024 16:32

《本港經濟》7月零售貨值跌11.8%遜預期

《經濟通通訊社30日專訊》政府統計處公布臨時估計數字，今年7月的零售業總銷貨價值為291億元，按年下跌11.8%，較6月跌9.7%有所擴大，並遜市場預估跌8.6%。扣除其間價格變動後，銷貨數量跌幅亦由6月的11.2%擴大至7月的13.3%，亦較預期跌10.9%多。今年首七個月合計的零售業總銷貨價值下跌7.3%，銷貨數量亦跌8.9%。



*政府：零售業界短期內仍面對挑戰*



政府發言人表示，受到消費模式轉變以及港元匯率高企的持續影響，7月零售業總銷貨價值按年進一步下跌。較多市民在暑假外遊也是原因之一。展望未來，發言人指出，零售業界在短期內仍會面對挑戰。然而，中央政府的多項惠港措施，以及特區政府大力推動盛事經濟、提振市面氣氛、支持業界發展，應對促進零售業務有幫助。整體經濟繼續增長，市民就業收入增加，亦應會為零售業帶來支持。

發言人同時指出，特區政府會繼續通過數碼轉型支援先導計劃，協助包括零售業在內的中小企應用現成的數碼科技方案，加速數碼轉型。



*珠寶鐘表銷貨值跌25%*



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年7月，超級市場貨品的銷貨價值按年下跌4.2%。其次為其他未分類消費品(銷貨價值下跌6%)；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物(下跌25.0%)；服裝(下跌16.6%)。另一方面，同期藥物及化妝品的銷貨價值上升3.5%。其次為書報、文具及禮品(銷貨價值上升26.1%)。(cl)



